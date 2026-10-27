Es gab einen Drohneneinschlag in der russischer Stadt Woronesch (Archivbild). (Ara Kilanyants / Kommersant Publis / Ara Kilanyants)

In Charkiw im Osten des Landes gab es nach Angaben der lokalen Behörden zwei Todesopfer und vier Verletzte. Die Attacken hätten mehrere Wohnhäuser getroffen. Eine weitere Person wurde in Kiew getötet, wie Bürgermeister Klitschko mitteilte. Zudem erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj, es habe in der Hauptstadt Tote und Verletzte bei einer russischen Attacke auf eine Hochschule und Wohnhäuser gegeben.

Auf russischer Seite wurden in der Stadt Woronesch nach Angaben der dortigen Behörden durch einen ukrainischen Angriff drei Menschen getötet und 17 verletzt. Demnach seien Trümmer einer Drohne auf einen Zug gestürzt. Zudem seien ein Industriegebiet, ein Einkaufszentrum und ein Wohngebäude in Brand geraten. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigten eine Attacke auf eine Kunststofffabrik.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB nahm nach eigenen Angaben zwei Saboteure fest. Diese hätten im Auftrag des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU Drohnenangriffe auf Ziele in Russland geplant.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.