Bei einer Gewalttat an einer Grundschule in Oregon sind nach Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. (AP / dpa / Joe Kline)

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Opfern um drei Kinder und einen Lehrer. Auch der mutmaßliche Täter - ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren - ist demnach tot. Er wurde laut Polizei von einem bewaffneten Augenzeugen verfolgt und erschossen. Hintergründe zu einem möglichen Motiv für die Gewalttat sind noch nicht bekannt.

Die betroffene Grundschule liegt in der Stadt Bend und wird von mehreren hundert Schülern vom Kindergarten bis zur fünften Klasse besucht. Bei der Polizei ging gegen Mittag Ortszeit der erste Notruf ein. Die Schule wurde in der Folge abgeriegelt.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.