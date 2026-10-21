Kriegsschäden in Charkiw nach einem russischen Luftangriff (Archivbild). (picture alliance/AP Photo/Andrii Marienko)

In ⁠der ⁠Nähe ⁠von Charkiw wurden dabei in der Nacht zwei Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten. Ein Toter und mehrere Verletzte wurden zudem aus der Stadt Brjansk gemeldet. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden in der Hauptstadt Kiew ein Wohnhochhaus und Verkehrsinfrastruktur beschädigt. Mehrere Verletzte gab es darüber hinaus laut der Regionalverwaltung ​bei einem Angriff auf eine ‌Universität in Krementschuk im Gebiet Poltawa.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.