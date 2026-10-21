Krieg gegen die Ukraine
Mehrere Tote und Verletzte in Charkiw, Brjansk und Krementschuk

Russland hat erneut Ziele in der Ukraine mit Drohnen angegriffen.

    Ein Mann betrachtet einen Raketeneinschlagkrater in Charkiw (Ukraine) neben einem zerstörten Privathaus nach einem russischen Luftangriff.
    Kriegsschäden in Charkiw nach einem russischen Luftangriff (Archivbild). (picture alliance/AP Photo/Andrii Marienko)
    In ⁠der ⁠Nähe ⁠von Charkiw wurden dabei in der Nacht zwei Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten. Ein Toter und mehrere Verletzte wurden zudem aus der Stadt Brjansk gemeldet. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden in der Hauptstadt Kiew ein Wohnhochhaus und Verkehrsinfrastruktur beschädigt. Mehrere Verletzte gab es darüber hinaus laut der Regionalverwaltung ​bei einem Angriff auf eine ‌Universität in Krementschuk im Gebiet Poltawa.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.