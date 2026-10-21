In der Nähe von Charkiw wurden dabei in der Nacht zwei Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden in der Hauptstadt Kiew ein Wohnhochhaus und Verkehrsinfrastruktur beschädigt. Mehrere Verletzte gab es laut der Regionalverwaltung bei einem Angriff auf eine Universität in Krementschuk im Gebiet Poltawa.
Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Brjansk kam offiziellen Angaben zufolge ein Mensch ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.