Krieg gegen die Ukraine
Mehrere Tote und Verletzte in Charkiw und Krementschuk; ein Toter in russischer Stadt Brjansk

Russland hat mit Drohnen erneut Ziele in der Ukraine angegriffen.

    Ein Mann betrachtet einen Raketeneinschlagkrater in Charkiw (Ukraine) neben einem zerstörten Privathaus nach einem russischen Luftangriff.
    Russland hat erneut Ziele in der Ukraine angegriffen. (picture alliance/AP Photo/Andrii Marienko)
    In ⁠der ⁠Nähe ⁠von Charkiw wurden dabei in der Nacht zwei Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden in der Hauptstadt Kiew ein Wohnhochhaus und Verkehrsinfrastruktur beschädigt. Mehrere Verletzte gab es laut der Regionalverwaltung ​bei einem Angriff auf eine ‌Universität in Krementschuk im Gebiet Poltawa.
    Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Brjansk kam offiziellen Angaben zufolge ein Mensch ums Leben.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.