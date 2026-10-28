Freie Universität Berlin (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Die Proteste richteten sich unter anderem gegen Rüstungsinvestitionen und Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich. Die Demonstranten riefen zur Solidarität mit Streikenden in Frankreich auf. In Berlin blockierten rund 30 Menschen das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität. Nach Angaben der Berliner Polizei handelte es sich dabei um eine angemeldete Versammlung, Einsatzkräfte wurden nicht an das Universitätsgebäude geschickt. Auch in Leipzig ist es zu einer Blockade der Universität gekommen. Aktivisten blockierten den Eingang des Hauptcampus mit Zäunen, Mülltonnen und Fahrradschlössern. In Hamburg wurde die HAW Finkenau blockiert, wie aus auf sozialen Medien verbreiteten Bildern hervorgeht. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Für Samstag sind bundesweit Jugendproteste unter dem Motto "Gen Z regelt" geplant.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.