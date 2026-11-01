Wetter
Meist bewölkt mit örtlichen Auflockerungen

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck bestimmt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Am Abend erreicht ein Tiefausläufer von der Nordsee her den Nordwesten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Meist bewölkt mit örtlichen Auflockerungen, vor allem im Nordosten und Südwesten sowie in der Mitte. Gegen Abend von der Nordsee her etwas Regen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Morgen viele Wolken, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen. Vornehmlich im Südwesten Auflockerungen. Temperaturen 4 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag bewölkt, im Norden und Westen etwas Sprühregen. Im Südwesten etwas Sonne. 4 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.