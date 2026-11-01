Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Meist bewölkt mit örtlichen Auflockerungen, vor allem im Nordosten und Südwesten sowie in der Mitte. Gegen Abend von der Nordsee her etwas Regen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Morgen viele Wolken, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen. Vornehmlich im Südwesten Auflockerungen. Temperaturen 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bewölkt, im Norden und Westen etwas Sprühregen. Im Südwesten etwas Sonne. 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.