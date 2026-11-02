Wetter
Meist stark bewölkt, im Nordwesten etwas Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck bestimmt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Ein schwacher Tiefausläufer sorgt von der Nordsee her für etwas Regen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Meist stark bewölkt, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen, im Südwesten gebietsweise länger freundlich. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen viele Wolken, im Norden etwas Sprühregen. Vor allem im Westen und Südwesten bis in die Mitte freundlich. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Auch am Mittwoch verbreitet stark bewölkt, Auflockerungen vor allem im Norden und Westen. 5 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.