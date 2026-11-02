Die Vorhersage:
Meist stark bewölkt, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen, im Südwesten gebietsweise länger freundlich. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen viele Wolken, im Norden etwas Sprühregen. Vor allem im Westen und Südwesten bis in die Mitte freundlich. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
Meist stark bewölkt, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen, im Südwesten gebietsweise länger freundlich. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Morgen viele Wolken, im Norden etwas Sprühregen. Vor allem im Westen und Südwesten bis in die Mitte freundlich. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Auch am Mittwoch verbreitet stark bewölkt, Auflockerungen vor allem im Norden und Westen. 5 bis 11 Grad.
Auch am Mittwoch verbreitet stark bewölkt, Auflockerungen vor allem im Norden und Westen. 5 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.