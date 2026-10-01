Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Archivbild). (picture alliance / TTL / Avalon / Stefano Costantino )

Künftig müssen Gesichter im Unterricht erkennbar sein. Damit sind Burka und Nikab für Schülerinnen an allen Schulen grundsätzlich verboten. Zugleich soll ab dem kommenden Schuljahr in den Klassen höchstens ein Anteil von 30 Prozent neu zugewanderter Kinder mit unzureichenden Italienischkenntnissen erlaubt sein. Melonis Regierung begründet die Maßnahmen mit einer besseren Integration. Kritiker werfen ihr dagegen eine weitere Verschärfung der Migrationspolitik vor.

Das Dekret wurde als Notverordnung erlassen, damit es schnell in Kraft treten kann. Das Parlament hat nun 60 Tage Zeit, um es in ein ordentliches Gesetz umzuwandeln. Andernfalls würde es wieder ungültig.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.