Gesellschaft

Jobangebot in eimem Kiosk am Hauptbahnhof in Münchene (picture alliance / SvenSimon)

Allerdings liegt ihre Erwerbstätigenquote noch immer deutlich unter der von Menschen ohne Migrationshintergrund. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes arbeiten von den Menschen mit Migrationshintergrund inzwischen rund 70 Prozent. Vor 20 Jahren war die Zahl noch 13 Prozentpunkte niedriger. Bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte liegt die Erwerbstätigenquote bei 81 Prozent.

Heute hat auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Pawlik, ihren Bericht vorgelegt. Demnach fühlt sich die große Mehrheit der Menschen mit Einwanderungsgeschichte Deutschland zugehörig. Die SPD-Politikerin warnte aber vor Kürzungen bei Sprach- und Integrationskursen. Das Erlernen der deutschen Sprache sei zentral für eine gelungene Integration.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.