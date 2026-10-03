Demonstrationen

Dazu bildeten sie Menschenketten. Die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf 19.000. Aktionen waren in 112 Städten geplant. Aufgerufen dazu hatten Natur- und Klimaschutzorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und andere Bündnisse.
Die Menschenkette sollte in Abschnitten vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Dutzende Städte bis zum Bundeskanzleramt in Berlin verlaufen. Als Symbol für den Neuanfang hielten viele Teilnehmer leere weiße Blätter hoch.
Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.