Autoindustrie

Ein Mercedes-Stern auf einem Gebäude des Werks Sindelfingen (Marijan Murat / dpa / Marijan Murat)

Alle Investitionen in Deutschland seien auf Eis gelegt, erklärte Personalvorständin Seeger. Mercedes-Benz brauche in den Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Zugeständnisse der Belegschaft jetzt eine Entscheidung. Der Vorstand verlangt, dass die Beschäftigten ohne Lohnausgleich länger ⁠arbeiten, und zwar 40 statt 35 Stunden pro Woche. Die Personalvorständin meinte, die Bedingungen, ⁠unter denen die Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden vereinbart worden sei, gebe es nicht mehr.

Produktionsvorstand Scheibe sagte, das Unternehmen befinde sich in einem extrem anspruchsvollen Umfeld, geprägt von Zöllen, Preisdruck, schwächerer Nachfrage und - wie er sagte - "intensivem Wettbewerb, insbesondere aus China".

Zuletzt hatte mit dem VW-Konzern in Wolfsburg ein weiterer Autobauer in Deutschland angekündigt, seine Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. Das sogenannte "Gamechanger"-Projekt zur Modernisierung der Auto-Produktion wird eingestellt.

Derzeit laufen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.