Automobilindustrie

Mercedes prüft auch mögliche Werksschließungen in Deutschland. (Bernd Weißbrod/dpa)

Vorstandsmitglied Schiebe führte aus, auch über Werksschließungen in Deutschland werde gesprochen. Man wolle sie zwar um jeden Preis vermeiden, müsse die Option aber nun konkreter weiterverfolgen.

Seit dem Sommer laufen bei Mercedes Verhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmervertretern. Eine der Forderungen des Konzerns ist es, dass die Beschäftigten bei gleichem Gehalt mehr Stunden pro Woche arbeiten.

Erst gestern hatte mit dem VW-Konzern in Wolfsburg ein anderer Autobauer in Deutschland angekündigt, seine Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. Das sogenannte "Gamechanger"-Projekt zur Modernisierung der Auto-Produktion wird eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.