Asien-Reise

Bundeskanzler Merz in Südkorea (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Mit Blick auf die deutsche Wiedervereinigung vor 36 Jahren sagte Merz, er hoffe, dass auch Korea eines Tages die Chance bekomme, die staatliche Einheit zurückzugewinnen. Man merke auch an diesem Ort, wie sehr das Land unter der Teilung leide. In der demilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea sind Soldaten der UNO stationiert - darunter auch Angehörige der Bundeswehr.

Südkorea ist nach Singapur und Japan die letzte Station von Merz' Asienreise. Bei der Eröffnung der Asien-Pazifik-Konferenz in Seoul warb der Kanzler erneut für ein globales Netzwerk für einen freien und auf internationalen Regeln basierenden Handel.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.