Bundeskanzler Merz nach der Amtseinführung von Papst Leo. (Archivbild) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der Termin im Apostolischen Palast ist bereits die zweite Begegnung. Merz war bei der Amtseinführung des Papstes im Mai vergangenen Jahres zugegen. Schon seit längerem wird außerdem über einen Deutschland-Besuch des Papstes spekuliert, möglicherweise 2027 oder 2028. Bundespräsident Steinmeier hatte bei einer Privataudienz vor mehr als einem Jahr eine offizielle Einladung ausgesprochen.

Nach der Audienz trifft sich Merz in Rom mit Ministerpräsidentin Meloni. Themen dürften der Ukraine-Krieg, die EU-Haushaltsverhandlungen und das Ergebnis der spanischen Parlamentswahl sein.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.