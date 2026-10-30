Asien-Reise beendet

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht zum Abschluss seiner fünftägigen Asienreise an der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK). (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Region sei von größter strategischer Bedeutung, sagte Merz in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Deutschland sei gut beraten, an Südostasien Interesse zu zeigen. Auf die Region entfielen 40 Prozent des Welthandels. Zudem seien dort 60 Prozent der großen innovativen Unternehmen ansässig. Er hoffe, die Zusammenarbeit vertiefen zu können, betonte der Kanzler.

Im Rahmen seiner Reise besuchte Merz auch die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea. Mit Blick auf die deutsche Wiedervereinigung vor 36 Jahren sagte der Kanzler, er hoffe, dass auch Korea eines Tages die Chance bekomme, die staatliche Einheit zurückzugewinnen. Man merke an diesem Ort, wie sehr das Land unter der Teilung leide.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.