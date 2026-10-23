Besuch in Frankfurt (Oder)

Bundeskanzler Merz beim Besuch des Leibniz-Instituts für Mikroelektronik in Frankfurt (Oder). (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Hier könne Deutschland international mithalten, sagte Merz während eines Besuchs am Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder). Wissenschaftler hatten ihm dort die Produktion von Mikrochips gezeigt, die in der Industrie Anwendung finden. Anlass des Besuchs ist die sogenannte "Hightech Agenda" der Bundesregierung. Deren Ziel ist es, durch Investitionen in Schlüsseltechnologien die heimische Wirtschaftskraft zu stärken, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Deutschland in dem Sektor weniger abhängig von Importen zu machen.

Das Institut ist nach eigenen Angaben eine weltweit führende Forschungseinrichtung für silizium-basierte Mikroelektronik, die schließlich kommerziell gefertigt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.