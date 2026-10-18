Nach Landtagswahl

Mit Blick auf Berlin erneuerte Merz die Aufforderung an SPD und Grüne, keine Landesregierung mit der Linkspartei anzustreben. Wer wolle, dass die Demokratie geschützt bleibe, dürfe mit Linksradikalen keine Gespräche führen und schon einmal gar nicht in eine Koalition eintreten, meinte Merz.
Mit Blick auf Sachsen-Anhalt drohte der CDU-Vorsitzende Abgeordneten seiner Partei mit einem Ausschluss, sollte es eine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Wer der Meinung sei, solche Leute in Staatsämter wählen zu sollen, der habe in der CDU Deutschlands nichts zu suchen. Hintergrund ist die Vermutung, dass auch CDU-Abgeordnete im Landtag in Magdeburg für den neuen Landtagspräsidenten Rausch von der AfD gestimmt haben könnten.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.