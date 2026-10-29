Asienreise

Bundeskanzler Merz bei einer Veranstaltung in Japan; heute reist er weiter nach Südkorea. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In der Hauptstadt Seoul wird er Präsident Lee Jae Myung zu Gesprächen treffen. Dabei wird es vor allem um die Wirtschaftsbeziehungen und um die Sicherheitspolitik gehen.

Am Freitag eröffnet Merz in Seoul die 19. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft. Zu dem Treffen werden bis zu 1.000 hochrangige Teilnehmer aus Deutschland und dem indopazifischen Raum erwartet. Der Kanzler will zudem die entmilitarisierte Zone an der Grenze zu Nordkorea besuchen.

Gestern hatte Merz in Japan die Gründung einer globalen Staatenallianz für ‌regelgebundenen Handel vorgeschlagen. Deren Ziel ⁠sollte sein, den freien Handel unter Einbeziehung der Welthandelsorganisation WTO zu verteidigen, zu stärken und weiterzuentwickeln, sagte er bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Tokio.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.