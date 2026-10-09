Bundesregierung
Merz geht nicht von Rentenreform-Umsetzung bis Jahresende aus

Bundeskanzler Merz geht nicht mehr davon aus, dass die geplante Rentenreform wie vorgesehen bis zum Jahresende vom Bundestag beschlossen wird. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Kanzleramtskreise meldet, strebt der CDU-Vorsitzende bis dahin lediglich die Verabschiedung im Kabinett an. Die Reform sollte eigentlich zum 1. Januar in Kraft treten.

    Friedrich Merz CDU, Bundeskanzler, aufgenommen im Plenum des Deutschen Bundestages.
    Bundeskanzler Friedrich Merz im Plenum des Deutschen Bundestages (IMAGO / / Thomas Trutschel)
    Den Angaben zufolge rechnet Merz mit einer deutlichen Verzögerung. Ziel sei es nun, dass das Rentenpaket im Frühjahr stehe. Ähnlich hatte sich Merz bereits bei einer Veranstaltung des Handelsblatts geäußert.
    Auf dem Tisch liegen bislang Empfehlungen einer Expertenkommission, darunter eine Kopplung des Renteneintritts an die Lebenserwartung und eine Kapitalrente. Vor allem um ein Ende der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte gibt es Streit. Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht vor. Diesen erarbeitet derzeit Sozialministerin Bas von der SPD. 
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.