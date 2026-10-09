Medienbericht

Merz geht offenbar nicht von Rentenreform-Umsetzung bis Jahresende aus

Bundeskanzler Merz geht laut einem Medienbericht nicht mehr davon aus, dass die geplante Rentenreform wie vorgesehen bis zum Jahresende vom Bundestag beschlossen wird. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Kanzleramtskreise meldet, strebt der CDU-Vorsitzende bis dahin lediglich die Verabschiedung im Kabinett an. Die Reform sollte eigentlich zum 1. Januar in Kraft treten.