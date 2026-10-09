Den Angaben zufolge rechnet Merz nun mit einer deutlichen Verzögerung. Ziel sei es nun, dass das Rentenpaket im Frühjahr stehe.
Auf dem Tisch liegen bislang Empfehlungen einer Expertenkommission, darunter eine Kopplung des Renteneintritts an die Lebenserwartung und eine Kapitalrente. Vor allem um ein Ende der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte gibt es Streit. Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht vor. Diesen erarbeitet derzeit Sozialministerin Bas von der SPD.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.