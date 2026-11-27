Bundeskanzler Merz beim EU-Sondergipfel (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Merz fügte hinzu, er setze dennoch weiter auf einen Abschluss noch in diesem Jahr. Er teile die Einschätzung von Frankreichs Präsidenten Macron, dass man bis dahin eine Einigung erreichen müsse.

Macron hatte mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich im kommenden Jahr erklärt, nach dem 31. Dezember werde er nicht mehr in der Lage sein, Haushaltsverhandlungen zu einem Abschluss zu bringen.

Die EU-Kommission hatte vergangenes Jahr ein Haushaltsvolumen von rund zwei Billionen Euro für die Jahre von 2028 bis 2034 vorgeschlagen. Der jüngste Vorschlag von EU-Ratspräsident Costa sah rund 204 Milliarden Euro weniger vor. Dies wird von mehreren Staaten, darunter Deutschland, als immer noch zu hoch kritisiert. Dem steht eine Gruppe von Ländern gegenüber, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.