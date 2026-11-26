Brüssel

Merz: Keine Einigung über EU-Finanzen - Neuer Versuch im Dezember

Der Brüsseler Sondergipfel hat keine Einigung beim langfristigen Gemeinschaftshaushalt der EU gebracht. Das teilte Bundeskanzler Merz mit. Das Treffen werde am heutigen Freitag nicht fortgesetzt. Er ⁠setze weiter ⁠auf einen Abschluss über den mittelfristigen Finanzrahmen noch in diesem Jahr.