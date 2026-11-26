Er teile die Einschätzung von Frankreichs Präsident Macron, dass man bis Jahresende eine Einigung erreichen müsse, so Merz.
Der Kanzler verwies auf Wahlen in mehreren europäischen Staaten im kommenden Jahr, darunter in Frankreich, Italien und Polen. Das mache es den amtierenden Staats- und Regierungschefs nicht leichter, über den EU-Haushalt zu verhandeln.
Merz wiederholte seine Forderungen nach einer Reduzierung der Finanzansätze. Er deutete aber an, dass die Verhandlungen in die richtige Richtung gingen. Es gebe durchaus Bewegung.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.