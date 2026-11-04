Ukrainischer Präsident Selenskyj wird in Berlin mit militäischen Ehren empfangen. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Selenskyj war in der deutschen Hauptstadt zu Gesprächen mit Bundeskanzler Merz verabredet und hatte zuvor an einer internationalen Sicherheitskonferenz teilgenommen. Nach seinem Treffen mit Merz sagte Selenskyj, die geplanten Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA könnten zu diplomatischer Bewegung führen. Die Unterredung soll kommende Woche in Abu Dhabi stattfinden. Es wären die ersten direkten Verhandlungen seit Februar.

Bundeskanzler Merz appelierte in Berlin erneut an Russland, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Der regionale Waffenstillstand von Oleschky könne ein Vorbild sein für eine weitreichende Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.