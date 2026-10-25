Merz beim CSU-Parteitag (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Zu Beginn seiner Rede begrüßte Merz direkt nach Söder auch Bayerns Landtagspräsidentin Aigner namentlich. Viele Delegierte erhoben sich daraufhin von ihren Plätzen und jubelten. CSU-Chef Söder hatte gestern für Aigner als neue Bundespräsidentin geworben. Aus der Schwesterpartei CDU heißt es jedoch, man behalte sich einen möglichen eigenen Kandidaten vor.

Merz wirbt erneut für Senkung der Stromsteuer für alle

Die Bundesregierung muss nach Ansicht von Bundeskanzler Merz im kommenden Jahr die Energiekosten in Deutschland für alle Verbraucher senken. Entsprechend äußerte der CDU-Vorsitzende sich in seiner Rede. Bundesfinanzminister Klingbeil hatte zuletzt erklärt, die erwarteten höheren Steuereinnahmen reichten nicht aus, um eine Steuersenkung zu finanzieren.

Merz mahnte die SPD zur raschen Umsetzung der Reformen in der Koalition. Er verwies ⁠darauf, ⁠dass die Debatten darüber das ganze Land aufwühlten. Der Kanzler sagte weiter, man sollte stolz auf Deutschland sein können. Deutschland sei nach wie vor ein Land ‌mit außergewöhnlichen Stärken. Er hob die Zusammenarbeit von CDU und CSU hervor. Man müsse zusammenstehen, um das Land vor Extremisten von ganz links und ganz rechts zu bewahren. Zudem warnte er vor Russland als Bedrohung von außen.

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Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.