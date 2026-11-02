Bundeskanzler Merz gibt eine Pressekonferenz (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Er werde seiner Partei eine "Kandidatin der politischen Mitte" nennen. Bisher hatte Merz zwar Sympathien bekundet für eine weibliche Nachfolge von Steinmeier, sich jedoch nicht festgelegt. Merz pocht darauf, dass das Vorschlagsrecht bei der CDU als stärkster Kraft liegt. In der CDU als mögliche Kandidatinnen gehandelt wurden zuletzt Bildungsministerin ​Prien, Bundestagspräsidentin Klöckner und die hessische Fraktionsvorsitzende Claus. CSU-Chef Söder hatte die bayerische Landtagspräsidentin Aigner vorgeschlagen.

Union und SPD haben Mehrheit in Bundesversammlung

Die Bundesversammlung tritt im Januar zusammen, um das höchste Staatsamt in Deutschland neu zu besetzen. Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Sie setzt sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten der Länder zusammen.

Bisher waren auch Männer im Gespräch für das Bundespräsidentenamt: Etwa Hessens Ministerpräsident Rhein und Verfassungsgerichtspräsident Harbarth. Sie dürften nun keine Chance mehr haben.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.