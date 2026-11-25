Kanzler Merz spricht im Bundestag. (AP Photo / Markus Schreiber / Markus Schreiber)

Allen müsse klar sein, dass man Geld nicht mehr für alles zur Verfügung habe. Merz räumte ein, dass die Aufstellung des Haushalts "keinen Schönheitspreis" verdient habe. Deutschland befinde sich aber geopolitisch, wirtschaftlich und demografisch in einer kritischen Lage. Merz betonte erneut die Notwendigkeit der Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Russland eskaliere an allen Fronten - und auch in Deutschland.

Kritik aus der Opposition

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Reichinnek, sprach von einem sozialen Kahlschlag und einer grenzenlosen Aufrüstung. Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann, bezeichnete den Haushalt als unseriös.

AfD-Chef Chrupalla sagte, statt hoher Verteidigungsausgaben seien Investitionen in Bildung und Infrastruktur nötig. Chrupalla kritisierte weiter, man verzeichne einen Höchststand der Neuverschuldung. Wörtlich sprach er von "Ausgabensucht". Bundeskanzler Merz werde als Kanzler der Insolvenz in die Geschichtsbücher eingehen. Chrupalla betonte, mit buchhalterischen Tricks und Sondervermögen ließen sich keine Reformen umsetzen. Der von der Regierung vorgelegte Schuldenhaushalt müsse mit einer Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht verhindert werden.

Der Haushalt für 2027 sieht Ausgaben in Höhe von insgesamt 560 Milliarden Euro vor. Dabei sind etwa 210 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.