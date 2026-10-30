Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht an der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Südkoreas Hauptstadt Seoul. (Ahn Jung-won / YONHAP via AP / dpa-bildfunk)

Bei der Eröffnung der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Südkoreas Hauptstadt Seoul sagte der CDU-Vorsitzende, die EU und die Länder des indopazifischen Raums teilten dabei grundlegende Interessen. Auch bestehe keinerlei Zweifel daran, dass der Indopazifik heute die Wirtschaftsmacht des 21. Jahrhunderts sei und der entscheidende Motor der globalen Konjunktur. Konkret nannte Merz den ⁠Abschluss eines Freihandelsabkommens der Europäischen Union mit dem ‌Block der Asean-Staaten als nächstes Ziel. Bisher hat die EU nur Verträge mit einzelnen Ländern des Verbundes unterzeichnet.

Der Kanzler hatte während seiner Asien-Reise auch in Singapur und Japan für ein globales Freihandels-Netzwerk geworben.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.