Weitere 300.000 Arbeitsplätze seien in den nächsten zwei bis drei Jahren bedroht, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Zander der "Bild"-Zeitung. Er bezog sich dabei auf eine geringe Auslastung der Unternehmen. Das entspreche einem weiteren Wertschöpfungsverlust von 35 Milliarden Euro pro Jahr. Mit dann noch 3,4 Millionen Beschäftigten wäre das laut Zander der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung 1990 in dem Industriezweig.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.