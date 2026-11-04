Industrie
Metall-Arbeitgeber gehen von weiterem Job-Abbau aus

Angesichts der anhaltend schwachen Auftragslage und hoher Produktionskosten ‌rechnet der ⁠Arbeitgeberverband Gesamtmetall einem Zeitungsbericht zufolge mit einer Beschleunigung des Stellenabbaus in der Metall- und Elektroindustrie.

    Im Schmelzbetrieb einer Gießerei füllt ein Gießereimechaniker geschmolzenes Metall in bereitgestellte Formen für Pumpenspiralgehäuse.
    Gießerei in Leipzig (Waltraud Grubitzsch / dpa-Zentralbild )
    Weitere ⁠300.000 Arbeitsplätze ⁠seien in den nächsten zwei ⁠bis drei Jahren bedroht, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer ⁠Zander der "Bild"-Zeitung. Er bezog sich dabei auf eine geringe Auslastung der Unternehmen. ‌‌Das entspreche einem weiteren Wertschöpfungsverlust von 35 Milliarden Euro pro Jahr. Mit ​dann noch 3,4 Millionen Beschäftigten wäre das laut Zander der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung 1990 in dem Industriezweig.
    Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.