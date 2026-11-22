Streikende der der Metall- und Elektroindustrie vor dem Berliner Werk von Siemens Energy (Bild vom 2.11.) (Soeren Stache/dpa)

Der Gewerkschaftsbezirk Küste kündigte ganztägige Arbeitsniederlegungen in Norddeutschland an, die teilweise bereits am Abend und ansonsten in der Nacht beginnen sollen. Betroffen sind unter anderem die Mercedes-Werke in Bremen und Hamburg, die Meyer-Werft in Papenburg und der Windkraftanlagenhersteller "Siemens Gamesa" in Cuxhaven. Insgesamt sind mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

In den seit Wochen laufenden Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie gibt es bislang keine Einigung. Die Gewerkschaft fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028.

Erst am Freitag hatten bundesweit mehr als 150.000 Metall-Beschäftigte gestreikt.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.