US-Technologiekonzern

Ein mehrstündiger Ausfall beeinträchtigte zahlreiche Nutzer von Diensten wie dem E-Mail-Programm "Outlook" und dem Kommunikations-Tool "Teams". Auch für den KI-Assistenten Copilot wurden viele Störungsmeldungen registriert.
Ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen sei einer erhöhten Auslastung ausgesetzt, teilte der Konzern mit. Die Verbindungsprobleme könnten Nutzer in allen Weltregionen betreffen. Microsoft verzeichnete am Abend eine allmähliche Erholung der Systeme.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.