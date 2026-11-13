US-Technologiekonzern
Microsoft: Stundenlanger Ausfall beeinträchtigt Outlook und Teams

Beim US-Technologieunternehmen Microsoft hat es eine Störung gegeben.

    Microsoft-Logo im Firmensitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.
    Großstörung bei Microsoft (AP Photo / Lindsey Wasson)
    Ein mehrstündiger Ausfall beeinträchtigte zahlreiche Nutzer von Diensten ‌wie dem E-Mail-Programm "⁠Outlook" und dem Kommunikations-Tool "⁠Teams". Auch für den KI-Assistenten Copilot wurden viele Störungsmeldungen registriert.
    Ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen sei einer erhöhten Auslastung ausgesetzt, teilte ⁠der Konzern mit. Die Verbindungsprobleme könnten Nutzer in allen Weltregionen betreffen. ‌Microsoft verzeichnete ​am Abend eine allmähliche Erholung der Systeme.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.