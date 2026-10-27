Angestrebter Personalabbau

Microsoft will jedem vierten Mitarbeiter Abfindung anbieten. (picture alliance / AP / Swayne B. Hall)

Wie die Personalchefin Coleman in einer Nachricht an die Belegschaft schrieb, geht es um 60.000 Beschäftigte in den USA, Kanada, Indien und Großbritannien. Ziel des angestrebten Personalabbaus sei es, mehr Flexibilität zu schaffen.

Bereits im Frühjahr hatte Microsoft erstmals in der Konzerngeschichte ein Abfindungsprogramm angekündigt. Im Sommer wurden die Streichung von 4.800 Stellen bekannt gegeben.

Das Unternehmen investiert verstärkt in künstliche Intelligenz. Im laufenden Jahr will der Konzern seine Ausgaben für Rechenzentren und Chips im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Es ist von Investitionen in Höhe von bis zu 145 Milliarden US-Dollar die Rede.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.