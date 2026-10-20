Vor 65 Jahren

Die Integrationsbeauftragte Natalie Pawlik (dpa / Fabian Sommer)

Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, die Lebensleistung der Menschen, die damals aus der Türkei gekommen seien, habe Deutschland verändert und zu einem Einwanderungsland gemacht, das heute besser sei als 1961. Pawlik verwies unter anderem auf eine etablierte Infrastruktur zur Integration. Auch in der Bildungspolitik habe sich viel verändert, die Herausforderungen blieben aber groß. Menschen mit türkischer Familiengeschichte seien weiterhin von Vorurteilen und Diskriminierung betroffen. Das zeige sich etwa bei der Wohnungssuche und auf dem Arbeitsmarkt.

Zum 65. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens findet am Nachmittag ein Festakt in Berlin statt. Neben Bundeskanzler Merz wird dort unter anderem auch der türkische Botschafter Turan sprechen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.