Bundestag (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der AfD-Abgeordnete Bühl sagte, eine echte Migrationswende finde nicht statt. Das von mehreren EU-Staaten geplante Abschiebezentrum im ostafrikanischen Ruanda nannte Bühl eine Inszenierung für Medien. Der Linken-Abgeordnete Bartsch warf Bundesinnenminister Dobrindt Selbsttäuschung und Doppelmoral vor. Bartsch äußerte Zweifel, ob in dem autoritär regierten Ruanda die Menschenrechte eingehalten werden. Der Grünen-Abgeordnete Eckert sprach von einem staatlich organisierten Menschenhandel.

Der CDU-Abgeordnete Willsch sieht indes Fortschritte in der deutschen Migrationspolitik. Die Neuzugänge ins deutsche Asylsystem seien von Januar bis Oktober um 37 Prozent zurückgegangen. Zudem verteidigte er die geplanten Mehrausgaben des Innenministeriums für mehr Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.