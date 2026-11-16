Die Vorhersage:
Überwiegend stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Von Westen her Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen von der Südwesthälfte aus nordostwärts ausweitender teils kräftiger Regen, später im Westen und Südwesten in Schauer übergehend. Temperaturen von 4 bis 8 Grad im Norden bis 18 Grad im Südwesten.
Überwiegend stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Von Westen her Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen von der Südwesthälfte aus nordostwärts ausweitender teils kräftiger Regen, später im Westen und Südwesten in Schauer übergehend. Temperaturen von 4 bis 8 Grad im Norden bis 18 Grad im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei 7 bis 15 Grad.
Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei 7 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.