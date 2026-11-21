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Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, fassten Elitesoldaten Fausto Isidro Meza Flores sowie weitere Kartellmitglieder im Bundesstaat Sinaloa. Bei dem Großeinsatz kam es zu bewaffneten ⁠Auseinandersetzungen. Meza Flores stand auf der ⁠Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher ‌der US-Bundespolizei FBI. Nach Angaben des US-Außenministeriums schmuggelten er und seine Organisation mehr als 20 ​Jahre lang große Mengen Heroin, Methamphetamin, Kokain und Marihuana in die USA.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.