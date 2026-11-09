Ein Militärmanöver mehrerer europäischer Staaten hat in Polen begonnen. (picture alliance / Noah Wedel / Noah Wedel)

Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Shoigu, warf dem Westen vor, sich auf einen Krieg mit Moskau vorzubereiten. Die Übungen seien offensiver Natur, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax am Rande einer Veranstaltung in der russischen Hauptstadt. Das von der sogenannten "Koalition der Willigen" angesetzte Manöver hatte heute begonnen und soll knapp zwei Wochen dauern. Die Militärübung findet in Polen, im Luftraum über Rumänien sowie im westlichen Schwarzen Meer statt. Beteiligt sind rund 2.800 Soldaten aus zehn europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Ziel ist die Vorbereitung einer multinationalen Schutztruppe für die Zeit nach einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine.

Frankreichs Präsident Macron, der ukrainische Staatschef Selenskyj und der damalige britische Premierminister Starmer hatten Anfang des Jahres in Paris eine Absichtserklärung über die Entsendung einer solchen Einheit unterzeichnet. Grundvoraussetzung ist ein Abkommen mit Russland über einen Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.