Infineon-Logo (dpa / Tobias Hase)

Wie das Unternehmen mitteilte, gab es im Jahresvergleich ein Plus von 12 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro. Den Gewinn nach Steuern konnte Infineon um fast 50 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro steigern.

Als Treiber des Geschäfts von Infineon gelten vor allem die milliardenschweren Investitionen weltweit in Rechenzentren im Zuge des Booms von Künstlicher Intelligenz. Im kommenden Jahr will der Dax-Konzern seine Umsätze weiter steigern und profitabler werden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.