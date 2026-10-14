Geldwäsche-Versäumnisse

Nach Angaben des Ministeriums versäumte es die Großbank, verdächtige Aktivitäten im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar zu melden, darunter solche, die Risiken für die nationale Sicherheit darstellten. Finanzminister Bessent erklärte, wenn eine Bank dieser Größe ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht nachkomme, habe das Folgen weit über das eigene Unternehmen hinaus.
In der vergangenen Woche hatten die US-Behörden wegen ähnlicher Mängel bei der Geldwäschebekämpfung eine Strafe in Höhe von 350 Millionen Dollar gegen die American Express National Bank verhängt, die Direktbanktochter des Kreditkartenriesen American Express.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.