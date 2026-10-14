Geldwäsche-Versäumnisse

Nach Angaben des Ministeriums versäumte es die Großbank, verdächtige Aktivitäten im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar zu melden, darunter solche, die Risiken für die nationale ⁠Sicherheit ⁠darstellten. Finanzminister Bessent erklärte, wenn eine Bank ⁠dieser Größe ihren Verpflichtungen zur ‌Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht nachkomme, habe das Folgen weit ​über das eigene Unternehmen hinaus.

In der vergangenen Woche hatten die US-Behörden wegen ähnlicher Mängel bei der Geldwäschebekämpfung eine Strafe in Höhe ‌von 350 ‌Millionen Dollar gegen die American Express National Bank verhängt, ​die Direktbanktochter des Kreditkartenriesen American Express.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.