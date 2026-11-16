Cyberangriff

Wie die französische Post mitteilte, wurden die Informationen Mitte September bei ihrer Tochterfirma Maileva abgegriffen. Es gehe um Namen und Adressen von 22 Millionen Menschen.
Maileva richtet sich den Angaben zufolge an kleine und mittelgroße Unternehmen und bietet den Versand von Post, Abrechnungen und Gehaltszetteln an. Alle betroffenen Firmen seien informiert worden, hieß es. Derzeit liefen strafrechtliche Ermittlungen.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.