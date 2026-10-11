Bab al-Mandab
Mindestens 139 Tote nach Schiffsunglück vor Küste von Dschibuti

Bei einem Schiffsunglück vor der Küste von Dschibuti sind nach UNO-Angaben mindestens 139 Menschen auf ihrer Flucht ums Leben gekommen.

    Karte der Region um das Horn von Afrika. Zu sehen sind unter anderem die Länder Somalia, Jemen, Äthiopien, Kenia. Die Landmassen sind in gelblich dargestellt, das Meer ist blau.
    Das Horn von Afrika. (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)
    84 Passagiere werden demnach noch vermisst. Das Boot kenterte auf dem Weg von Dschibuti in den Jemen, wie die Internationale Organisation für Migration mitteilte. Mehr als 80 Menschen überlebten.
    Nach Angaben der Organisation sind auf der Fluchtroute über die Meerenge Bab al-Mandab zur arabischen Halbinsel vergangenes Jahr mehr als 900 Migranten ums Leben gekommen. Vor allem Menschen aus Äthiopien und Somalia versuchen auf dem Seeweg nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Oman zu gelangen.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.