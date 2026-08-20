Russischer Angriffskrieg

Ukrainischen Behörden zufolge gab es mindestens 16 Todesopfer und 34 Verletzte. Demnach wurden Wohngebäude und Lagerhallen getroffen. Die ukrainische Armee erklärte, Russland habe mit dutzenden ballistischen Raketen, Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und fast 170 Drohnen attackiert. Die meisten Marschflugkörper und Drohnen seien abgefangen worden, die Raketen jedoch nicht.
Das ukrainische Militär attackierte nach eigenen Angaben wiederum eine Öl-Raffinerie und ein Öl-Terminal in den westrussischen Regionen Tatarstan und Krasnodar. Nach einem weiteren Angriff in der Nähe des russischen Schwarzmeerhafens Taman brannte es russischen Angaben zufolge in einem Betrieb.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.