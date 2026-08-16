Löscharbeiten nach einem russischen Luftangriff in Kiew (Archivfoto; zur Meldung liegt noch kein aktuelles Bildmaterial vor) (AFP / HANDOUT)

In einem Wohngebiet in der südrussischen Region Rostow kamen nach Angaben eines Gouverneurs fünf Menschen durch ukrainische Drohnen ums Leben. Drei weitere Menschen starben nach Behördenangaben in den Gebieten Belgorod, Kursk und Moskau. In russisch besetzten Gebieten der Ukraine wurden drei Tote gemeldet. Moskaus Regionalgouverneur sprach von einem der massivsten Angriffe in jüngster Zeit. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurden landesweit 822 ukrainische Drohnen abgefangen.

Die russische Armee griff indes nach ukrainischen Angaben ein Stahlwerk in Krywyj Rih an. Dabei seien zwei Menschen getötet worden. Das Werk musste die Produktion teilweise einstellen. Es gehört zu den größten Stahlwerken in der Ukraine und beliefert die Rüstungsindustrie. Behörden zufolge töteten russische Raketen zudem zwei Menschen in der Region Saporischschja und einen Menschen in der Grenzregion Sumy.

Kampfdrohne über Rumänien von NATO-Kampfjet abgeschossen

Auch im an die Ukraine grenzenden Rumänien wurde eine Kampfdrohne gesichtet. Ein spanischer F-18-Jet schoss sie im Rahmen einer ⁠NATO-Mission ⁠ab. Das unbemannte Flugobjekt sei illegal aus dem benachbarten Moldau in den nationalen Luftraum eingedrungen, teilte das rumänische Verteidigungsministerium mit. Zur Herkunft der ‌Drohne selbst machte das Ministerium keine Angaben. Die Trümmer seien über unbewohntem Gebiet ​niedergegangen.

Es war bereits die vierte Drohne, die in diesem Jahr über dem Land abgeschossen wurde. Das NATO-Mitglied Rumänien hat eine mehr als 600 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurde der rumänische Luftraum ‌wiederholt von russischen Drohnen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.