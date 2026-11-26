Die Unglücksstelle in der ägyptischen Provinz Gizeh nahe Kairo. (Mohammed Salah / AP / dpa / Mohammed Salah)

15 weitere wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Nach Angaben staatlicher Medien geriet ein mit Treibstoff beladener Lastwagen auf einer vielbefahrenen Autobahn ins Schleudern und kippte um. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen.

In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Bränden und Verkehrsunfällen. Als Gründe gelten unter anderem eine marode Infrastruktur, schlecht gewartete Fahrzeuge und die Missachtung von Verkehrsregeln.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.