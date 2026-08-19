Dabei kamen mindestens 30 Bergleute ums Leben, weitere wurden eingeschlossen, wie die Behörden mitteilten. Es handelt sich um eine einfache, handwerklich betriebene Mine. Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Die Behörden erklärten, man bitte Organisationen und alle Menschen guten Willens um Hilfe, um mögliche Opfer bergen zu können.
Mineneinstürze kommen in der Zentralafrikanischen Republik häufig vor. Tausend Menschen arbeiten im Kleinbergbau, oft ohne ausreichende Schutzausrüstung.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.