Region Toledo

Bei der Kollision von zwei Hochgeschwindigkeitszügen im spanischen Urda gab es viele Tote und Verletzte. (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Juanma Jiménez)

Das Unglück ereignete sich nahe der Ortschaft Urda in der Provinz Toledo. Ein Zug des privaten Bahnunternehmens Iryo kollidierte den Angaben zufolge mit einem Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe. In den beiden Zügen befanden sich insgesamt 540 Reisende.

Rettungskräfte waren auch Stunden nach dem Unfall noch mit Bergungs- und Rettungsarbeiten beschäftigt. Medienberichten zufolge stürzten mehrere Waggons einen Bahndamm herunter. Die Ursache der Kollision ist bislang unklar.

Der Zugverkehr zwischen der Hauptstadt Madrid und der Region Andalusien wurde eingestellt. Spaniens Ministerpräsident Sanchez äußerte sich schockiert. Er sicherte den Opfern und ihren Familien Unterstützung zu. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb, es sei ein Trauertag für ganz Europa.

Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Januar dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien. Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.