Region Toledo

Bei dem Zugunglück in Spanien sind viele Menschen ums Leben gekommen. (AFP / JAVIER SORIANO)

Mindestens 80 Menschen seien teils schwer verletzt worden. In den beiden Zügen befanden sich insgesamt 540 Reisende.

Ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe fuhr heute früh auf der Strecke zwischen Madrid und Sevilla auf einen stehenden Zug des privaten Bahnunternehmens Iryo. Mehrere Waggons entgleisten und stürzten den Bahndamm herunter. Verkehrsminister Puente geht von menschlichem Versagen als Ursache aus. Nach einem vorübergehenden Ausfall der Sicherheitssysteme habe ein Mitarbeiter in einem Kontrollzentrum die Weiterfahrt des hinteren Zuges angeordnet, obwohl die Strecke nicht frei gewesen sei.

Bereits schweres Zugunglück im Januar

Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Januar dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien. Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.