Russischer Angriffskrieg

In Kiew wurden nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Menschen getötet und 23 weitere verletzt. Bei einem weiteren Angriff im Bezirk Browary in der Region rings um die ukrainische Hauptstadt seien ein Mann getötet und ein weiterer verletzt worden, erklärte der zuständige Gouverneur.
Sowohl Russland als auch die Ukraine haben ihre Angriffe in den vergangenen Monaten verstärkt. Die Truppen Moskaus setzen dabei zunehmend Langstreckenwaffen ein, um Städte in der gesamten Ukraine zu attackieren. Den ukrainischen Streitkräften fehlen nach eigenen Angaben Luftabwehrraketen, um die russischen Angriffe zu vereiteln.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.