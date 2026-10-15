Tote bei Unwetter in der Türkei (Emrah Gurel/AP/dpa)

Wie die Behörden mitteilten, erlitt ein 14-jähriger Junge einen tödlichen Stromschlag, als er im Stadtteil Balat durch überschwemmtes Gebiet lief. Vier Menschen werden weiter vermisst. Auf Videos ist zu sehen, wie Autos von den Wassermassen mitgerissen werden. Andere Bilder zeigen, wie Menschen aus den Fluten gerettet werden. Die Schulen wurden bis zum Ende der Woche geschlossen. Istanbuls Gouverneur Gül rief die Bewohner der Stadt auf, nur in absolut notwendigen Fällen auf die Straße zu gehen. Er sprach von den schwersten Regenfällen in der türkischen Metropole seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 80 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.