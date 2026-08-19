In der indischen Stadt Kolkata gab es ein Feuer in einem Hotel. (AFP / DIBYANGSHU SARKAR)

Die Einsatzkräfte befürchten weitere Todesopfer, wie die "Times of India" berichtete. Teile des Gebäudes könnten derzeit nicht betreten werden. Bei den Opfern handele es sich um Bangladescher, die für eine medizinische Behandlung ins Nachbarland gekommen seien. Es werde vermutet, dass der Hotelbetreiber sich nicht an Brandschutzvorgaben gehalten habe.

In Indien kam es zuletzt häufiger zu größeren Gebäudebränden. Erst gestern starben bei einem Feuer in einem Hotel in Tarapith acht Menschen. Im Dezember kamen 25 beim Brand eines Nachtklubs in Goa ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.