Sieben Zivilisten kamen nach ukrainischen Angaben bei einem Angriff auf einen Industriebetrieb im Norden des Landes ums Leben. In der Hauptstadt Kiew wurde demnach eine Frau getötet, mehr als zehn weitere Menschen wurden verletzt.
Die russischen Streitkräfte teilten mit, man habe Energieanlagen in der Region Kiew angegriffen. Außerdem sei ein Schiff mit militärischer Fracht im Schwarzen Meer getroffen worden.
In von Russland besetzten Teilen der Ukraine wurden russischen Angaben zufolge zwei Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet.
Die Meldungen über den Kriegsverlauf lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.